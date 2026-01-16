На Київщині та Чернігівщині не їздитиме низка поїздів через обрив контактного дроту

Через обрив контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватиме цієї доби.

Про це йдеться в Telegram-каналі про приміські сполучення Укрзалізниці.

Йдеться про:

№6041 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр

№6044 та №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський

№6906 Київ-Пасажирський – Ніжин

№6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.

Альтернатива:

№6912 Київ-Волинський – Ніжин

№6923 Ніжин – Київ-Київ-Пасажирський

Також можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів, додали в УЗ.

Нагадаємо:

13 січня низка приміських поїздів в Україні затримувались через безпекову ситуацію та коливання напруги.