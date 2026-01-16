На Київщині та Чернігівщині не їздитиме низка поїздів через обрив контактного дроту
Getty Images
Через обрив контактного дроту низка поїздів на Київщині та Чернігівщині тимчасово не курсуватиме цієї доби.
Про це йдеться в Telegram-каналі про приміські сполучення Укрзалізниці.
Йдеться про:
№6041 Київ-Пасажирський – Васильків-Центр
№6044 та №6046 Васильків-Центр – Київ-Пасажирський
№6906 Київ-Пасажирський – Ніжин
№6917 Ніжин – Київ-Пасажирський.
Альтернатива:
№6912 Київ-Волинський – Ніжин
№6923 Ніжин – Київ-Київ-Пасажирський
Також можливі затримки приміських поїздів на ділянці Київ – Фастів, додали в УЗ.
Нагадаємо:
13 січня низка приміських поїздів в Україні затримувались через безпекову ситуацію та коливання напруги.