Бутафор или пастижер: Госслужба занятости обнародовала перечень редких профессий

Государственная служба занятости обнародовала ТОП-7 редких профессий на рынке труда Украины.

Об этом говорится на сайте учреждения.

1 Аппаратчик выращивания дрожжей - размножает, кормит и выращивает дрожжи, контролирует температуру и влажность в среде, отбирает и загружает их в бродильные чаны. Берет пробы, дозирует и в конце отпускает дрожжи на производство. В прошлом году на таких специалистов поступало всего 12 запросов.

2. Настройщик пианино и роялей - налаживает эти музыкальные инструменты, реставрирует их и устраняет дефекты. Таких вакансий вакансий появилось в центрах занятости за весь 2024 год появилось только 5.

3. Халвомесильщик - регулирует процесс замешивания белковой, ореховой и карамельной массы, следят за вытягиванием нитей халвы и созданием ее слоисто-волокнистой структуры. Всего 4 вакансии за прошлый год.

4. Натурщик - должен стоять неподвижно по несколько часов и демонстрировать поставленные позы в одежде и в обнаженном виде. Количество вакансий также 4.

5. Бутафор - рисуют эскизы, а затем создают муляжи предметов, которые впоследствии появляются в театре, кино, на полках магазинов и в художественных студиях. Только 3 такие вакансии за год.

6. Пастижер - создает парики, шиньоны, колоритные брови, усы и бороды для театра, кино или fashion-индустрии. За прошлый год в Украине было всего 2 вакансии.

7. Эмбриолог - специалист в области репродуктивной медицины, который помогает создавать новую жизнь. Только одна такая вакансия появилась в базе службы занятости в прошлом году.

Напомним:

Количество вакансий на украинском рынке труда в январе выросло до 94 985, что на 7% больше, чем в декабре.