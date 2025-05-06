Shein і Temu тікають від мит Трампа — реклама у Франції та Британії б’є рекорди

Shein і Temu скорочують активність у США на тлі нових мит та переорієнтовують рекламні бюджети на Європу та Бразилію — аналітики вбачають в цьому ознаки глобального розвороту китайських платформ.

Про це пише Reuters.

Економічний тиск з боку США змушує китайські платформи Shein і Temu змінювати глобальні пріоритети.

За даними Sensor Tower, у квітні компанії різко збільшили витрати на цифрову рекламу у Великобританії та Франції: Shein — на 35%, Temu — на 40% і 20% відповідно. У річному розрахунку ріст ще більш вражаючий — витрати Shein зросли вдвічі у Британії та на 45% у Франції, тоді як Temu наростив бюджети на 115% у Франції.

Причина — скасування пільги de minimis, яка дозволяла безмитно завозити в США товари вартістю до $800. Саме ця лазівка стала ключем до успіху обох брендів на американському ринку, де вони продавали $12 сукні та $5 аксесуари, підриваючи цінову політику гігантів на кшталт Gap, Zara чи H&M.

Ще в березні Shein і Temu почали знижувати витрати на рекламу в США. За даними, у першій половині квітня витрати Temu в соцмережах впали на 31%, тоді як Shein посилив рекламні кампанії в Бразилії, збільшивши бюджет на 140% порівняно з минулим роком.

Попри зростання кількості завантажень додатків (Shein +25%, Temu — більше ніж удвічі), кількість щоденних активних користувачів зросла лише на 5% і 10% відповідно. Це викликає занепокоєння у галузевих експертів: компанії втрачають не лише прибуток, а й користувацьку лояльність.

Професорка маркетингу Кімбер Мадераццо вважає, що Shein і Temu не зможуть втримати темпи зростання в США. Вони вже не борються за нових американських покупців — тепер намагаються втримати тих, кого вже мають, і перерозподіляють ресурси у нові регіони.

Особливо агресивна стратегія помітна в Бразилії: витрати Temu на рекламу там у 800 разів перевищили торішні. Аналітики вважають це прямою відповіддю на дії Shein — саме так Shein свого часу реагував на вихід Temu в США у 2022 році

Нагадаємо:

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.

Продажі китайських онлайн-гігантів Temu і Shein різко впали після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про скасування безмитного режиму для невеликих посилок із Китаю.