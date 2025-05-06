Shein и Temu убегают от пошлин Трампа - реклама во Франции и Британии бьет рекорды

Shein и Temu сокращают активность в США на фоне новых пошлин и переориентируют рекламные бюджеты на Европу и Бразилию - аналитики видят в этом признаки глобального разворота китайских платформ.

Об этом пишет Reuters.

Экономическое давление со стороны США заставляет китайские платформы Shein и Temu менять глобальные приоритеты.

По данным Sensor Tower, в апреле компании резко увеличили расходы на цифровую рекламу в Великобритании и Франции: Shein - на 35%, Temu - на 40% и 20% соответственно. В годовом исчислении рост еще более впечатляющий - расходы Shein выросли вдвое в Британии и на 45% во Франции, тогда как Temu нарастил бюджеты на 115% во Франции.

Причина - отмена льготы de minimis, которая позволяла беспошлинно завозить в США товары стоимостью до $800. Именно эта лазейка стала ключом к успеху обоих брендов на американском рынке, где они продавали $12 платья и $5 аксессуары, подрывая ценовую политику гигантов вроде Gap, Zara или H&M.

Еще в марте Shein и Temu начали снижать расходы на рекламу в США. По данным, в первой половине апреля расходы Temu в соцсетях упали на 31%, тогда как Shein усилил рекламные кампании в Бразилии, увеличив бюджет на 140% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост количества загрузок приложений (Shein +25%, Temu - более чем вдвое), количество ежедневных активных пользователей выросло лишь на 5% и 10% соответственно. Это вызывает беспокойство у отраслевых экспертов: компании теряют не только прибыль, но и пользовательскую лояльность.

Профессор маркетинга Кимбер Мадераццо считает, что Shein и Temu не смогут удержать темпы роста в США. Они уже не борются за новых американских покупателей - теперь пытаются удержать тех, кого уже имеют, и перераспределяют ресурсы в новые регионы.

Особенно агрессивная стратегия заметна в Бразилии: расходы Temu на рекламу там в 800 раз превысили прошлогодние. Аналитики считают это прямым ответом на действия Shein - именно так Shein в свое время реагировал на выход Temu в США в 2022 году

Напомним:

Интернет-ритейлер Temu отказывается от модели, которая базировалась на дешевом импорте из Китая: теперь компания планирует продавать американцам только товары местных продавцов.

Продажи китайских онлайн-гигантов Temu и Shein резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене беспошлинного режима для небольших посылок из Китая.