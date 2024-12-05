Що заважає інвестувати в Україну та які є рішення? Головне про форум ЕП

11 грудня 2024 року "Економічна правда" проведе форум, який присвячений інвестиціям в Україну.

Головна мета заходу – зібрати в одному місці великий і середній бізнес, представників фінансової галузі та влади аби обговорити проблеми з якими стикаються інвестори, які вкладають кошти у вітчизняну економіку, спільно знайти шляхи їх вирішення.

Серед спікерів форуму:

ДМИТРО НАТАЛУХА, голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради,

ДАНИЛО ГЕТМАНЦЕВ, голова податкового комітету Верховної Ради,

РУСЛАН ШОСТАК, президент корпорації TERWIN, співвласник EVA та Varus,

ВАСИЛЬ ДАНИЛЯК, СЕО групи компаній ОККО,

АНДРІЙ ЖУРЖІЙ, засновник та СЕО інвестиційної REIT-компанії Inzhur,

МАКСИМ ЛІБАНОВ, член Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку,

ІГОР МАЗЕПА, генеральний директор Concorde Capital,

ДМИТРО ЗОЗУЛЯ, заступник голови правління МХП з M&A,

СЕРГІЙ ФУРСА, інвестбанкір,

ВОЛОДИМИР ЛАВРЕНЧУК, голова наглядової ради Ощадбанку, директор NEQSOL Holding Україна,

МИХАЙЛО ГРАНЧАК, керуючий директор Dragon Capital.

Чому це важливо? Відновлення та економічне зростання України після війни можливе лише завдяки інвестиціям. Це розуміють представники влади, бізнесу та міжнародні інституції.

Інвестиції потрібні для відбудови та реконструкції пошкодженого фонду, створення нових бізнесів та робочих місць, що стимулюватиме повернення економічно активного населення. Для того, аби Україна відбулась, не тільки як незалежна держава, а й як самостійний гравець на глобальному фінансовому ринку.

Що заважає бізнесу інвестувати в Україну? З якими проблемами стикаються вітчизняні та іноземні компанії, які наважуються вкладати кошти в нашу економіку? Чи можливо вирішити їх ще до завершення війни? Ці та інші питання обговорюватимуться учасниками форуму.

Захід відбудеться в середу, 11 грудня 2024 року в ArtHall D12. Початок о 18:00.

Придбати квитки можна за посиланням.

Генеральні партнери заходу корпорація TERWIN, гірський курорт GORO Mountain Resort від OKKO Group, monoбізнес, а також МХП, "Інтергал-Буд", страхова компанія ІНГО та "Трускавецька". Інформаційні партнери – "УкрІнвестКлуб", Diia.City.United, EBA, ТПП України та ACC.

Частина коштів від продажу квитків піде на закупівлю пікапів для ЗСУ, яку організовують журналісти "Української правди" Михайло Ткач та Дмитро Рясний.

Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.