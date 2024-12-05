Что мешает инвестировать в Украину и какие есть решения? Главное о форуме ЭП
11 декабря 2024 года "Экономическая правда" проведет форум, который посвящен инвестициям в Украину.
Главная цель мероприятия - собрать в одном месте крупный и средний бизнес, представителей финансовой отрасли и власти, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, вкладывающие средства в отечественную экономику, совместно найти пути их решения.
Среди спикеров форума:
ДМИТРИЙ НАТАЛУХА, председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады,
ДАНИИЛ ГЕТМАНЦЕВ, председатель налогового комитета Верховной Рады,
РУСЛАН ШОСТАК, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA и Varus,
ВАСИЛИЙ ДАНИЛЯК, СЕО группы компаний ОККО,
АНДРЕЙ ЖУРЖИЙ, основатель и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur,
МАКСИМ ЛИБАНОВ, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
ИГОРЬ МАЗЕПА, генеральный директор Concorde Capital,
ДМИТРИЙ ЗОЗУЛЯ, заместитель председателя правления МХП по M&A,
СЕРГЕЙ ФУРСА, инвестбанкир,
ВЛАДИМИР ЛАВРЕНЧУК, председатель наблюдательного совета Ощадбанка, директор NEQSOL Holding Украина,
МИХАИЛ ГРАНЧАК, управляющий директор Dragon Capital. Почему это важно? Восстановление и экономический рост Украины после войны возможно только благодаря инвестициям. Это понимают представители власти, бизнеса и международные институции.
Инвестиции нужны для восстановления и реконструкции поврежденного фонда, создания новых бизнесов и рабочих мест, что будет стимулировать возвращение экономически активного населения. Для того, чтобы Украина состоялась, не только как независимое государство, но и как самостоятельный игрок на глобальном финансовом рынке.
Что мешает бизнесу инвестировать в Украину? С какими проблемами сталкиваются отечественные и иностранные компании, которые решаются вкладывать средства в нашу экономику? Возможно ли решить их еще до завершения войны? Эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками форума.
Мероприятие состоится в среду, 11 декабря 2024 года в ArtHall D12. Начало в 18:00.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Генеральные партнеры мероприятия корпорация TERWIN, горный курорт GORO Mountain Resort от OKKO Group, монобизнес, а также МХП, "Интергал-Буд", страховая компания ИНГО и "Трускавецкая". Информационные партнеры - "УкрИнвестКлуб", Diia.City.United, EBA, ТПП Украины и ACC.
Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.
Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.
Среди спикеров форума:
ДМИТРИЙ НАТАЛУХА, председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады,
ДАНИИЛ ГЕТМАНЦЕВ, председатель налогового комитета Верховной Рады,
РУСЛАН ШОСТАК, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA и Varus,
ВАСИЛИЙ ДАНИЛЯК, СЕО группы компаний ОККО,
АНДРЕЙ ЖУРЖИЙ, основатель и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur,
МАКСИМ ЛИБАНОВ, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку,
ИГОРЬ МАЗЕПА, генеральный директор Concorde Capital,
ДМИТРИЙ ЗОЗУЛЯ, заместитель председателя правления МХП по M&A,
СЕРГЕЙ ФУРСА, инвестбанкир,
ВЛАДИМИР ЛАВРЕНЧУК, председатель наблюдательного совета Ощадбанка, директор NEQSOL Holding Украина,
МИХАИЛ ГРАНЧАК, управляющий директор Dragon Capital.
Почему это важно? Восстановление и экономический рост Украины после войны возможно только благодаря инвестициям. Это понимают представители власти, бизнеса и международные институции.
Инвестиции нужны для восстановления и реконструкции поврежденного фонда, создания новых бизнесов и рабочих мест, что будет стимулировать возвращение экономически активного населения. Для того, чтобы Украина состоялась, не только как независимое государство, но и как самостоятельный игрок на глобальном финансовом рынке.
Что мешает бизнесу инвестировать в Украину? С какими проблемами сталкиваются отечественные и иностранные компании, которые решаются вкладывать средства в нашу экономику? Возможно ли решить их еще до завершения войны? Эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками форума.
Мероприятие состоится в среду, 11 декабря 2024 года в ArtHall D12. Начало в 18:00.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Генеральные партнеры мероприятия корпорация TERWIN, горный курорт GORO Mountain Resort от OKKO Group, монобизнес, а также МХП, "Интергал-Буд", страховая компания ИНГО и "Трускавецкая". Информационные партнеры - "УкрИнвестКлуб", Diia.City.United, EBA, ТПП Украины и ACC.
Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной.
Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.