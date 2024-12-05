Что мешает инвестировать в Украину и какие есть решения? Главное о форуме ЭП

11 декабря 2024 года "Экономическая правда" проведет форум, который посвящен инвестициям в Украину.

Главная цель мероприятия - собрать в одном месте крупный и средний бизнес, представителей финансовой отрасли и власти, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, вкладывающие средства в отечественную экономику, совместно найти пути их решения. Среди спикеров форума: ДМИТРИЙ НАТАЛУХА, председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады, ДАНИИЛ ГЕТМАНЦЕВ, председатель налогового комитета Верховной Рады, РУСЛАН ШОСТАК, президент корпорации TERWIN, совладелец EVA и Varus, ВАСИЛИЙ ДАНИЛЯК, СЕО группы компаний ОККО, АНДРЕЙ ЖУРЖИЙ, основатель и СЕО инвестиционной REIT-компании Inzhur, МАКСИМ ЛИБАНОВ, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ИГОРЬ МАЗЕПА, генеральный директор Concorde Capital, ДМИТРИЙ ЗОЗУЛЯ, заместитель председателя правления МХП по M&A, СЕРГЕЙ ФУРСА, инвестбанкир, ВЛАДИМИР ЛАВРЕНЧУК, председатель наблюдательного совета Ощадбанка, директор NEQSOL Holding Украина, МИХАИЛ ГРАНЧАК, управляющий директор Dragon Capital. Почему это важно? Восстановление и экономический рост Украины после войны возможно только благодаря инвестициям. Это понимают представители власти, бизнеса и международные институции. Инвестиции нужны для восстановления и реконструкции поврежденного фонда, создания новых бизнесов и рабочих мест, что будет стимулировать возвращение экономически активного населения. Для того, чтобы Украина состоялась, не только как независимое государство, но и как самостоятельный игрок на глобальном финансовом рынке. Что мешает бизнесу инвестировать в Украину? С какими проблемами сталкиваются отечественные и иностранные компании, которые решаются вкладывать средства в нашу экономику? Возможно ли решить их еще до завершения войны? Эти и другие вопросы будут обсуждаться участниками форума. Мероприятие состоится в среду, 11 декабря 2024 года в ArtHall D12. Начало в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке. Генеральные партнеры мероприятия корпорация TERWIN, горный курорт GORO Mountain Resort от OKKO Group, монобизнес, а также МХП, "Интергал-Буд", страховая компания ИНГО и "Трускавецкая". Информационные партнеры - "УкрИнвестКлуб", Diia.City.United, EBA, ТПП Украины и ACC. Часть средств от продажи билетов пойдет на закупку пикапов для ВСУ, которую организовывают журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач и Дмитрий Рясной. Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.