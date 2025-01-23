Російського олігарха Шелкова судитимуть за постачання української продукції для ВПК Росії на 90 мільйонів

Бюро економічної безпеки направило до суду обвинувальний акт щодо підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який зі співучасниками приховано поставив українську титанову продукцію в РФ на майже 90 млн гривень.

Про це повідомляє БЕБ.

Титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. При цьому експортували продукцію за заниженими цінами.

Ці підприємства задіяні у виготовленні зброї для потреб армії країни-агресора та у створенні стратегічних резервів.

Наразі український комбінат, звідки збували продукцію до РФ, перебуває у власності держави.

Нагадаємо:

Російський олігарх Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації "Ростех".

В липні 2024 року БЕБ встановило, що Шелков створив злочинну організовану групу. До її складу увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії. Шелкову та одному з топменеджерів комбінату було повідомлено про підозру.

Восени 2024 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкцій до Шелкова, стягнувши в дохід держави частину його активів.