Російський БпЛА влучив у підприємство у Полтаві

У Полтаві російський БпЛА поцілив у одне з приватних підприємств, минулося без загиблих і травмованих.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Вранці в Полтаві внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано влучання БпЛА на території приватного підприємства, приватного домоволодіння – пошкоджено скління поряд розташованих житлових будинків та на відкритих територіях", – написав він у Телеграм.

Виникли пожежі, які, за даними очільника ОВА, вже локалізовано.

"За попередньою інформацією, звернень щодо загиблих і травмованих не надходило. Інформація уточнюється".

Нагадаємо:

У Полтаві російські війська атакували об'єкт залізничної інфраструктури, минулося без жертв.

Внаслідок удару на Дніпропетровщині виникла пожежа на підприємстві. Двоє людей дістали поранень через атаку на Дніпровський район вранці 23 жовтня.