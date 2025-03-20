Внаслідок ворожої атаки на Миколаївщині пошкоджені склад та сільгосптехніка

19 березня внаслідок ворожої атаки пошкоджені склад та сільгосптехніка у Миколаївській області.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"19 березня о 10:30 та 13:05 ворог атакував ударними БпЛА Галицинівську громаду, тип встановлюється. Внаслідок атаки 49-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, медична допомога йому була надана амбулаторно. Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, як зазначив Кім, 19 березня ворог чотири рази атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо:

19 березня російські війська двічі атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області.