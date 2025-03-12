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Росіяни влучили в склад логістичної компанії Delivery в Сумах

Альона Кириченко — 12 березня, 16:02
Росіяни влучили в склад логістичної компанії Delivery в Сумах
Facebook компанії Delivery

11 березня близько 23:00 під час ворожої атаки було пряме влучання у склад логістичної компанії Delivery в Сумах.

Про це повідомила компанія у Facebook.

Зазначається, що постраждалих немає, але є втрата та пошкодження вантажу, переважно для клієнтів з Глухова та Шостки.

"Ми повністю компенсуємо збитки нашим клієнтам. Також нагадуємо про важливість страхування вантажу на його реальну вартість – це гарантія отримання компенсації у разі пошкодження", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

6 березня внаслідок влучання ворожих "шахедів" знищено термінал "Нової пошти" у Сумах.

логістика

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