Армія РФ атакувала об’єкт енергетики на Хмельниччині: є знеструмлення

Українська правда

Російські війська атакували об'єкт енергетики у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Запроваджені аварійні відключення електрики.

Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соцмережах

Пряма мова: "У Кам'янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії".

Деталі: Повідомляється, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Окрім того, у двох житлових будинках пошкоджені вікна.

Попередньо, постраждалих немає, додав Тюрін.