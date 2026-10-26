Армія РФ атакувала об’єкт енергетики на Хмельниччині: є знеструмлення
Російські війська атакували об'єкт енергетики у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Запроваджені аварійні відключення електрики.
Джерело: голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соцмережах
Пряма мова: "У Кам'янець-Подільському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт енергетики. Є аварійні відключення електроенергії".
Деталі: Повідомляється, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Окрім того, у двох житлових будинках пошкоджені вікна.
Попередньо, постраждалих немає, додав Тюрін.