Ворог вдарив по підприємству в Сумах: загинув працівник

Вранці 4 жовтня ворог удар БпЛА ворог спрямував по одному з підприємств Сум у Ковпаківському районі.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

На підприємстві відбувається пожежа. Загинув 52-річний працівник, ще троє працівників поранені.

Нагадаємо:

Зранку 4 жовтня російські загарбники здійснили атаку на північний міст у Києві.

Внаслідок ворожого удару у Києві пошкоджена також тепломагістраль, внаслідок цього в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.