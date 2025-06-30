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Росія пошкодила один із промислових об’єктів у Дрогобичі

Андрій Муравський — 30 червня, 13:34
Росія пошкодила один із промислових об’єктів у Дрогобичі
Львівська ОВА

Росія завдала по Дрогобиччині (Львівська область) наймасовіший ракетно-дронової атаки за період повномасштабної війни і пошкодила один із промислових об’єктів на території міста.

Про це повідомляє Дрогобицька міська рада.

"Один із промислових об’єктів на території міста був уражений 21-ою ворожою ціллю. Внаслідок влучань утворилося шість осередків загорання, зокрема загорівся один з резервуарів із пальним об’ємом 1000 літрів, що ускладнило гасіння", – йдеться у звіті міської ради.

Унаслідок обстрілу постраждали також житлові приміщення – вибито 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. Працівниками ЖЕО було сформовано чотири бригади, які оперативно прибули для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Атака спричинила знеструмлення частини міста. Зокрема, були відключені насосні станції третього підйому, від яких залежить подача води на верхні поверхи багатоквартирних будинків", – повідомляє міська рада.

Енергоживлення 15 станцій бкло відновлено, а після обіду цього ж дня всі об’єкти працювали у штатному режимі. Дрогобицька міська лікарня №1 працювала на генераторі, пацієнти не відчули перебоїв.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено до 250 одиниць особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів. Потерпілих від атаки немає.

"Кожна служба діяла оперативно та чітко. Скоординовані дії усіх служб та мешканців — це доказ нашої витримки, взаємопідтримки й здатності долати будь-які виклики", — зазначають у міськраді.

Як повідомив Степан Кулиняк, голова Дрогобицької районної військової адміністрації (РВА), це була важка ніч для району. "Було багато вибухів, на жаль, маємо влучання в об’єкт промислової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа", – зазначив він.

Нагадаємо:

У ніч на 29 червня противник атакував 537 засобами повітряного нападу, з яких 249 цілей збиті, ще 226 визнані локаційно втраченими.

Як повідомлялося, що через нічну масовану атаку ворога на Україну було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Полтаві. Було ушкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 17 червня Росія завдала ракетного удару по заводу Electro Cable Group у Запоріжжі. Запорізький завод кольорових металів (ЗЗКМ), що входить до складу Electro Cable Group, зазнав ракетного удару внаслідок атаки російських військ. За повідомленням компанії, по підприємству влучили дві високоточні ракети типу "Калібр".

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Росія пошкодила один із промислових об’єктів у Дрогобичі
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