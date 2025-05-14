Родственники подсанкционного Ермолаева возобновили разрешения на пользование недрами - hromadske

Госгеонедр возобновил все три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

Речь идет о лицензиях на разработку месторождений на Житомирщине, Днепропетровщине и Полтавщине, ранее выданные компаниям днепровского бизнесмена ЧАО "Коростышевский карьер", ООО "Потоки" и ООО "Трендс Систем".

В частности, ЧАО "Коростышевский карьер", имеющее разрешение на добычу лабрадорита, дважды возобновляли доступ к недрам. Сначала лицензию возобновили в марте 2024 года после смены бенефициара в ЕГР, место Ермолаева тогда временно заняла его дочь София Кононенко.

Нотариус Людмила Русняк, совершившая сделку, вскоре сообщила Минюсту, что ее ключами к реестру воспользовались третьи лица. И уже в мае 2024 года после отмены этого изменения разрешение снова заблокировали.

В июне СНБО пересмотрел санкции в отношении Ермолаева и не добавил эту компанию в перечень санкционных ограничений, после чего 26 июня 2024 года Госгеонедра снова возобновили разрешение. По этому решению, восстановили доступ и компании "Потоки" (сейчас среди совладельцев есть Вадим Ермолаев - ЭП) к геологической разведке подземных вод в Днепропетровской области.

Третьим спецразрешением среди компаний, связанных с Ермолаевым, владела фирма "Трендс Систем" (на разработку газового месторождения на Федоровской площади в Полтавской области).

После введения санкций в декабре 2023 года спецразрешение продали ООО "СТК Реал Эстейт", принадлежащей двоюродному брату Ермолаева - Станиславу Виленскому. Госгеонедра отказались возобновлять лицензию братской компании, поэтому дело дошло до суда. В начале 2025 года Верховный суд встал на сторону нового владельца "СТК Реал Эстейт" и обязал Госгеонедра возобновить разрешение. В конце концов и эту лицензию восстановили.

По данным СБУ, Вадим Ермолаев, который с 2018 года имеет гражданство Кипра, перерегистрировал свой винно-водочный бизнес в оккупированном Крыму по российским законам и платил налоги в бюджет РФ.

Напомним:

Госгеонедра в начале 2024 года остановила действие трех спецразрешений на пользование недрами, выданных компаниям Вадима Ермолаева, при этом, совладельцем в одной из компаний ("Трендс Систем") был третий президент Украины Виктор Ющенко.