Українці почали частіше встановлювати ГБО на авто: топ-10 моделей

Березнева статистика переобладнання автомобілів для роботи на скрапленому газі (LPG) (1 060 шт.) демонструє ріст відносно провального лютого (631 шт.).

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Даний сплеск можна трактувати як реакцію на подорожчання бензину та дизеля, коли автовласники намагалися "застрибнути в останній вагон" відносно дешевого газу, зазначають експерти.

"Проте, порівнюючи з піковими показниками минулого року (липень — 1 284 шт.), загальний тренд залишається спадним. Квітневий показник у 966 шт. (прогнозно) та подальше зростання ціни газу понад 50 грн/л, ймовірно, призведуть до обвалу ринку інсталяцій у другому кварталі 2026 року", – прогнозують аналітики.

За їхніми даними, середній вік автомобілів, що пройшли переобладнання у першому кварталі 2026 року, становить 16 років. Це вказує на те, що ГБО залишається інструментом підтримки життєздатності старого автопарку, який має високі показники споживання пального.

Як йдеться в дослідженні, структура топ-моделей (перший квартал 2026):

Об'ємні моделі з ринку США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Ці автомобілі переважно обладнані двигунами з великим робочим об'ємом, де встановлення ГБО раніше було єдиним способом зробити експлуатацію прийнятною. Європейська класика та мас-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Це представники сегмента з простими атмосферними двигунами, які конструктивно добре пристосовані до роботи на газу, але через поважний вік потребують мінімізації операційних витрат.

"Ринок ГБО на початку 2026 року перебував у стані, який можна охарактеризувати як "останній подих". Основна причина — втрата двократної різниці в ціні пробігу між газом та бензином, що була фундаментом цього сегмента десятиліттями", – зазначають експерти.

Як вони прогнозують, у разі подальшого зростання ціни на LPG або стабілізації цін на бензин, сегмент переобладнання може скоротитися до мінімальних значень, обслуговуючи лише вузьку нішу комерційного транспорту та специфічних моделей великого об'єму.

Наприкінці листопада 2025 року ринок інсталяцій газобалонного обладнання демонстрував низькі, але стабільні темпи, тримаючись на рівні 1000-1200 установок щомісяця.