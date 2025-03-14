РФ планує побудувати на окупованій Донеччині 7 елеваторів для українського зерна

Росіяни планують побудувати на тимчасово окупованій частині Донеччини 7 елеваторів для зберігання українського зерна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни готуються ще активніше грабувати українські землі – на ТОТ Донеччини заплановано будівництво 7 елеваторів, кожен із яких зможе вміщувати від 20 тисяч тонн зерна", – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, зараз окупанти зберігають на ТОТ Донеччини близько 165 тисяч тонн українського зерна для подальшого незаконного збуту.

Зазначається, що зерно вивозять у треті країни – на Луганщині аграрну продукцію потягами транспортують до Каспійського моря, а звідти – до Ірану.

Нагадаємо:

Створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.