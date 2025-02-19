Суд РФ відібрав активи Bayadera Group – найбільшого українського виробника алкоголю

Великоустюзький районний суд Вологодської області ухвалив рішення про конфіскацію активів Bayadera Group – найбільшого українського виробника алкоголю.

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

Під конфіскацію потрапили АТ "Великоустюзький лікеро-горілчаний завод", московські ТОВ "Національні алкогольні традиції" та "Бізнес-Групп", а також "Південні алкогольні традиції" і "Алкогольні традиції Криму". Загальна вартість активів перевищує 100 млн дол (9 млрд рублів).

Зазначається, що підставою для такого рішення стала "проукраїнська позиція" власників холдингу.

Російська прокуратура заявила, що українські підприємці Наталя Бондарєва і Святослав Нечитайло, а також керуючий активами в РФ Юрій Мокляк "визнані екстремістами". Судовий процес тривав лише один день – засідання почалося о 10:00 і завершилося о 18:00. Розгляд відбувся в закритому режимі.

За даними російського наглядового відомства, у 2022-2024 роках Bayadera Group нібито перерахувала понад 1,8 млн дол на підтримку ЗСУ, ГУР МО України та полку "Азов". Крім того, компанія співпрацює з фондами "Україна у вогні" і "Повернись живим".

Прокуратура РФ стверджує, що активи холдингу переоформили на довірену особу олігархів - Юрія Мокляка, а той - на своїх родичів та осіб, "з якими його пов'язують дружні або партнерські відносини".