Renault планує виробляти дрони в Україні

Французький виробник автомобілів Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомив речник компанії, переговори відбулися, але на даному етапі жодного рішення не прийнято, оскільки компанія очікує на подальші подробиці від міністерства.

Агентство France Info повідомляє, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією, щоб створити виробничі лінії за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Згідно з повідомленням, дрони можуть використовуватися Україною та французькими збройними силами.

Французьке оборонне міністерство відмовилося коментувати ситуацію з Renault.

Проте міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький виробник автомобілів об'єднає зусилля з невеликою французькою оборонною компанією для оснащення виробничих ліній в Україні для виробництва дронів. Але назву компанії не уточнив.

Нагадаємо:

У квітні стало відомо, що французький автовиробник Renault опинився у виграшному становищі через торгову політику США. Оскільки компанія майже не продає авто в США, 25% мито на імпортні автомобілі, запроваджене Дональдом Трампом, її майже не зачепило.