Верховна Рада України відхилила законопроєкт "Щодо залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України" та двох альтернативних до нього.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Під час засідання 192 нардепи підтримали ініціативу за необхідного мінімуму 226 голосів. Не вистачило голосів для того, щоб відправити документ на повторне перше читання та для відправки на доопрацювання ініціатору (Кабінету міністрів).

Уряд схвалив цей законопроєкт на початку червня цього року. Але через зміну складу уряду документ було внесено до Верховної Ради тільки 4 вересня, а 21 вересня було зареєстровано альтернативний законопроєкт.

Законопроєкт врегульовує порядок проведення конкурсу на обрання міжнародного стратегічного інвестора, набуття створеним ним інфраструктурним інвестором ринків капіталу права власності на акції Розрахункового центру та Національного депозитарію (НДУ), а також набуття державою права власності на акції такого інфраструктурного інвестора.

Крім того, документ визначає структуру акціонерів Нацдепозитарію (зокрема, мажоритарну частку Нацбанку України у 50%+1 та зняття обмежень на голосування всіма акціями для існуючих пов'язаних із державою акціонерів) і статус акцій НДУ та Розрахункового центру, що належать НБУ.

Створення вертикально інтегрованої інфраструктури ринків капіталу має допомогти залучити значні кошти для відновлення та відбудови України, зміцнити стійкість і розвиток ринків капіталу завдяки стратегічним інвестиціям, а також спростити доступ до ринку для учасників, зокрема, міжнародних.

Своєю чергою, це має стимулювати активність роздрібних інвесторів і приплив внутрішнього капіталу.

Нагадаємо:

Податковий комітет Верховної Ради рекомендував нардепам ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні.