Є влучання: ворог вчергове атакував енергетику Чернігівщини

У ніч з 5 на 6 жовтня росіяни влучили у енергетичний обʼєкт у Ічнянському районі Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба "Чернігівобленерго".

"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт", – йдеться у повідомленні.

Енергетики приступили до відновлення енергообʼєкту, однак, як йдеться у повідомленні, виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо:

Міністерство енергетики України через масований нічний удар Росії по енергетиці скликало термінове засідання координаційної групи G7+, на якому звернулося за міжнародною допомогою.

Уночі на 4 жовтня росіяни здійснили "акт геноциду" населення Чернігівщини, повідомили енергетики – під час дронової атаки було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання.