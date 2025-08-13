Из российских рук в украинские: совладельцы Varus купили "Винницабытхим" вдвое дороже

Состоялся аукцион по продаже 100% акций предприятия "Винницабытхим": победитель аукциона предложил сумму 608 млн грн, что вдвое превышает стартовую ставку.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Предприятие, которое ранее принадлежало российскому олигарху и было конфисковано по решению суда, получит нового владельца", - сообщила она.

Новый владелец обязался сохранить производство, погасить долги и гарантировать права работников.

По данным Prozorro.Продажи, победителем аукциона стала"АФИНА - ГРУПП". Бенефициары компании - совладельцы ритейл-сетей Varus и Eva Руслан Шостак и Валерий Киптик.

Напомним:

После начала полномасштабной российской агрессии предприятие сначала арестовали, а затем передали в управление компании "Крайтекс-Сервис" из группы Afina Руслана Шостака и Валерия Киптика. Новый управляющий украинизировал главный бренд предприятия, переименовав его с "Ушастый нянь" на "Ушастик".

Высший антикоррупционный суд в 2024 году удовлетворил исковое заявление о взыскании в доход государства завода "Винницабытхим".

Кабинет министров включил в перечень объектов большой приватизации национализированную компанию "Винницабытхим", которая ранее принадлежала российской "Невской косметике" (владелец - Владимир Плесовских).

АРМА передало конфискованные у россиян активы завода "Винницабытхим" Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации.

В мае 2025 года, Кабинет министров утвердил стартовую цену и условия продажи на приватизационном аукционе государственного пакета акций частного акционерного общества "Винницабытхим".