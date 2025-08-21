Правління "Енергоатома" збільшилося до п’яти осіб

Наглядова рада НАЕК "Енергоатом" ввела в правління компанії ще двох виконувачів обов’язків його членів.

Про це з посиланням на "Енергоатом" повідомляє INTERFAX-Україна.

Правління АТ "НАЕК "Енергоатом" функціонує в повному складі і відповідно до положень статуту складається з п’яти членів, повідомили в "Енергоатомі".

"До цього правління "Енергоатома" налічувало три особи. Крім Котіна до нього входив віцепрезидент, т.в.о. члена правління Хартмут Якоб та т.в.о. першого віцепрезидента-технічого директора Олександр Остаповець", – зазначено у повідомленні.

Виконання обов’язків члена правління покладено на головну бухгалтерку "Енергоатома" Наталію Вашетіну та генерального директора Південноукраїнської АЕС Вячеслава Стоянова.

Компанія зазначила, що т.в.о. членів правління призначені до обрання його постійних членів. Вона також наголосила, що таким чином правління функціонує у повному складі в кількості п’яти осіб, як це передбачено статутом компанії (згідно з п.115 статуту, правління діє у складі семи членів, враховуючи голову правління, але на період воєнного стану налічує п’ять членів – ЕР).

Зазначається, що т.в.о першого віцепрезидента-технічного директора Олександр Остаповець та віцепрезидент Хартмут Якоб також залишилися у складі правління.

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" рішенням від 20 серпня, про яке було повідомлено 21 серпня вранці, припинила повноваження та звільнила Петра Котіна з посади т.в.о. голови правління компанії з негайним набуттям чинності цього рішення. Пізніше вона уточнила, що задовольнила заяву Котіна про звільнення.

Т.в.о. голови правління призначений генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Він очолював "Енергоатом" з квітня 2020 року. Свою кар’єру починав на Запорізькій АЕС у 1985 році.

Ковтонюк очолив РАЕС у червні 2022 року після звільнення Павла Павлишина. До цього був головним інженером станції.

"Нещодавно Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту "Енергоатома", якими збільшив кількість членів наглядової ради з п’яти до семи осіб", – зазначає інформагентство.

Зараз наглядрада компанії налічує четверо осіб: до неї входять її голова Ярек Неверович та заступник Майкл Елліотт Кірст, а також представники держави – Тимофій Милованов та Віталій Петрук. Третій незалежний член наглядової ради Тімоті Стоун відмовився від підписання контракту.

Згідно статуту (оновлена редакція від 15 серпня 2025 року), засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення НР приймається простою більшістю голосів її членів від загальної кількості.

У разі рівного розподілу голосів членів НР голос її голови є вирішальним. Водночас рішення про обрання та припинення повноважень голови і членів правління приймаються трьома чвертями голосів від загальної кількості членів наглядової ради.

Нагадаємо:

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" задовольнила заяву в.о. голови правління компанії Петра Котіна про припинення повноважень. Гендиректор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк виконуватиме обов’язки голови правління. Незабаром розпочнеться конкурсний відбір на посаду постійного голови.

У зв’язку з цим запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

У грудні 2023 року журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з’ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.

Також повідомлялось, що після розслідування "Схем" Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя Котіна.

Станом на травень 2024 року Котін, попри обіцянку, так і не вказав у декларації за 2023 рік проживання у будинку в елітному селищі під Києвом, який влітку 2023 року разом із землею придбала його теща за майже 7 млн грн - там оселився сам посадовець з родиною.