В Україні впав попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі

У листопаді в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2023 року попит на "американців" з пробігом зменшився на 17%.

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (43%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 39%, гібридні – 7%, дизельні – 6%, авто з ГБО – 5%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.

До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y – 288 автівок;

Tesla Model 3 – 286;

Ford Escape – 170;

Jeep Cherokee – 153;

Volkswagen Passat – 141.

Нагадаємо:

У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.