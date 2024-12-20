В Україні впав попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі
У листопаді в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2023 року попит на "американців" з пробігом зменшився на 17%.
Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (43%) – машини з бензиновими двигунами, електромобілі охопили 39%, гібридні – 7%, дизельні – 6%, авто з ГБО – 5%.
Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.
До п’ятірки лідерів вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y – 288 автівок;
- Tesla Model 3 – 286;
- Ford Escape – 170;
- Jeep Cherokee – 153;
- Volkswagen Passat – 141.
Нагадаємо:
У минулому місяці автопарк країни поповнили понад 1,8 тисяч нових авто з бензиновими двигунами, що на 24% менше, ніж торік.