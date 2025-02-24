Польский суд передал акции контроллера украинского Идея Банка под внешнее управление

Польский суд 14 февраля назначил управляющего для акций бизнесмена Лукаша Чарнецкого в финансовом холдинге Getin Holding, владеющего 100% украинского Идея Банка.

Об этом сообщает Puls Biznesu, пишет LIGA.net.

Управляющий может осуществлять права в отношении 20,5 млн акций (10,79%) Getin Holding, которые непосредственно принадлежат бизнесмену, и 64,8 млн акций (34,17%), которые опосредованно контролируются им через нидерландскую инвестиционную компанию LC Corp.

Ходатайство о назначении управляющего поступило от Марцина Кубичека, арбитражного управляющего имуществом обанкротившегося Idea Bank (Польша), который утверждает, что это решение приближает его к получению реальных средств для удовлетворения требований кредиторов банка. Значительную их часть составляют держатели облигаций GetBack (польская компания по управлению долгами, которая обанкротилась в 2018 году из-за финансовых махинаций), которые покупали ценные бумаги через Idea Bank.

Рыночная стоимость пакета акций Getin Holding составляет 57 млн злотых (около $14 миллионов).

Самым ценным активом холдинга является Идея Банк Украина, который вскоре может перейти в собственность к Сергею Тигипко. Продолжается процесс его продажи, а до конца февраля установлен срок для выполнения одного из предварительных условий, необходимых для завершения уже подписанного соглашения о продаже.

От Лешека Чарнецкого и LC Corp через суд также требуют совместной выплаты почти 1 млрд злотых (около $250 миллионов) в пользу обанкротившегося банка. Это требование связано с потерей стоимости акций VB Leasing (бывшая лизинговая компания группы) и незаконным получением более 100 млн злотых (примерно $25 млн) дивидендов.

Это дело является частью большего скандала в польском финансовом секторе, связанного с крахом нескольких финансовых учреждений, подконтрольных Лешеку Чарнецкому, одному из самых известных польских бизнесменов.

Напомним:

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий оказался под следствием польских правоохранителей, а сам банк из-за долговых проблем передали одному из крупнейших банков страны - Pekao S.A. Впрочем, как объясняли в Getin Holding, украинский Идея Банк был отделен от польского Idea Bank, поэтому расследование не повлияло на его деятельность в Украине.

В сентябре 2022 года Комиссия по финансовому надзору Польши (KNF) оштрафовала Чарнецкого и его компанию LC Corp B.V. на 22,4 млн злотых (более 160 млн грн) за то, что они не выполнили своих обязательств по поддержке ликвидности другого польского банка Getin Noble.

Сначала проблемы Чарнецкого в Польше никак не влияли на работу Идея Банк (Украина). В течение 2020-2021 года польские акционеры пытались продать Идея Банк, но сделка дважды сорвалась, а после начала войны эти планы пришлось отложить.

Однако в 2023 году НБУ признал репутацию Чарнецкого небезупречной и установил ему срок для устранения нарушений банковского законодательства - один год с момента принятия решения. После того, как ему не удалось исправить репутацию, НБУ обязал акционера продать банк.

В октябре 2024 года Getin Holding и группа "ТАС" Сергея Тигипко подписали соглашение о продаже 100% акций "Идея Банка Украина".