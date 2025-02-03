В Україні почався прийом заявок на дотації для утримання худоби

З 3 лютого в Україні почався прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів'я корів, кіз та/або овець.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр.

Спеціальна бюджетна дотація відповідно надаватиметься:

- 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності;

- 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів.

Як зауважили у відомстві, у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.