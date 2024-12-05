Пляшки з молоком в магазинах можуть зменшитися до 770 мілілітрів

В Україні в розрізі останніх років спостерігається зменшення пляшок для молочних продуктів, і наразі у деяких виробників є рухи в напрямку об'єму у 770 мілілітрів.

Про це йдеться у тексті ЕП.

За словами регіонального менеджера виробника обладнання для упаковки "ПЕТ Технолоджиз" Андрія Тереса, компанія спостерігає зменшення пляшок в розрізі останніх 5 років. Наразі у деяких виробників є рухи в напрямку пляшки у 770 мілілітрів.

Крім того, Терес каже, що за останні два роки суттєво збільшилися кількість молочної продукції в пластиковій пляшці у форматі 280-330 мілілітрів з урахуванням того, що вживання їжі на ходу стає популярніше.

Чому виробники зменшують упаковки продуктів читайте у тексті: Більше платиш, менше їси. Чому виробники продуктів зменшують розміри упаковок