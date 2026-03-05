Борги українців за комунальні послуги зросли: найменші оплати - за тепло

Заборгованість українців з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у четвертому кварталі 2025 року збільшилася на 12,5% порівняно з попереднім кварталом – до 113,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Загалом у жовтні-грудні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 64,1 млрд грн, що становить 83,1% нарахованої суми – 77,1 млрд грн.

При цьому найбільше оплачувалися централізоване водопостачання і водовідведення (105,1% від нарахованих сум), а найменше – постачання тепла і гарячої води (59,3%).

Заборгованість у четвертому кварталі за постачання теплової енергії та гарячої води становить 38 млрд грн, що на 14,7% більше, ніж за попередній квартал.

Заборгованість:

за постачання та розподіл природного газу становила 35,4 млрд грн (+26,8%),

поставлену електроенергію – 17 млрд грн (+2,7%),

централізоване водопостачання та водовідведення – 10,1 млрд грн ("мінус" 2,8%),

управління багатоквартирним будинком – 9,5 млрд грн (+0,7%),

управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн (+0,2%).

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксовано у Дніпропетровській (18,3 млрд грн), Донецькій (4,1 млрд грн), Полтавській (3,4 млрд грн).

Нагадаємо:

В Україні у 2024 році найбільше судових справ стосувались стягнення боргів ЖКП – 298 тис.