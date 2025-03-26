"Ощадбанк" почав процес стягнення столичного БЦ "Гулівер"

"Ощадбанк" розпочав процес стягнення бізнес-центру "Гулівер" у Києві.

Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов, пише видання Delo.ua.

Він зазначив, що вже тривалий час найбільш проблемним позичальником "Ощадбанку" залишається компанія-власник столичного бізнес-центру Gulliver.

"На жаль, в 2024 році ситуація погіршилася. Після того як БЦ Gulliver (який є заставою і єдиним джерелом погашення проблемного кредиту, що під час війни продовжував частково обслуговуватись) за рішенням суду був переданий до АРМА, платежі за кредитом зупинились. Платежів вже не було протягом другої половини 2024 року, немає платежів і наразі. Тому "Ощадбанк" розпочав процес стягування активу", – повідомив Наумов.

Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва 3 червня 2024 року передав майно київського "Гулівера" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У ТРЦ "Гулівер" заявили, що рішення Шевченківського райсуду Києва про передачу ТРЦ в управління АРМА "є абсолютно не правосудним". Його оскаржать в апеляційному суді.

В подальшому працівників Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) під час огляду ТРЦ Gulliver частково не допустили на огляд офісних приміщень.

Раніше Forbes писав, що з початку повномасштабної війни у 2022 році компанії Віктора Поліщука перестали обслуговувати кредити перед держбанками. Повідомлялось, що погашення мало відбутися у 2025-му, але після кризи 2014-2016 років борг перестав обслуговуватися.