Умова – реструктуризація: японський SoftBank інвестує в OpenAI $22,5 мільярда

SoftBank схвалив другий транш на суму 22,5 мільярда доларів для завершення інвестицій в OpenAI на суму 30 млрд доларів.

Про це повідомляє The Information.

Рада директорів японської інвестиційної групи схвалила виплату за умови, що стартап у сфері штучного інтелекту завершить корпоративну реструктуризацію, яка відкриє шлях до можливого публічного розміщення акцій, йдеться в повідомленні з посиланням на особу, обізнану з цим рішенням.

За даними The Information, ці гроші доповнять фінансування в розмірі 41 млрд доларів, про яке було оголошено в квітні.

Раніше SoftBank погодилася фінансувати OpenAI 10 млрд доларів в середині квітня і додаткові 30 млрд доларів в грудні, за умови, що компанія, що займається штучним інтелектом, перейде на комерційну структуру до кінця року.

Однак інвестиційна компанія заявила, що якщо реструктуризація OpenAI провалиться, сума інвестицій скоротиться до 20 млрд доларів.

Нагадаємо:

Угоди OpenAI на обчислювальні потужності цього року перевищили $1 трлн - зобов'язання, які в рази більші за її виручку і породжують питання, як компанія їх профінансує.