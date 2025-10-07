OpenAI набрала угод для ШІ на $1 трильйон, але не знає чим платити

Угоди OpenAI на обчислювальні потужності цього року перевищили $1 трлн - зобов'язання, які в рази більші за її виручку і породжують питання, як компанія їх профінансує.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Угода, підписана в понеділок із виробником чипів AMD, доповнює подібні домовленості з Nvidia, Oracle і CoreWeave: OpenAI поспіхом забезпечує собі потужності, які, на її думку, знадобляться для запуску сервісів на кшталт ChatGPT.

Ці домовленості мають надати OpenAI понад 20 гігават обчислювальної потужності протягом наступного десятиліття - приблизно стільки ж електроенергії дають 20 ядерних реакторів.

За оцінками керівників OpenAI, кожен 1 ГВт потужності для ШІ сьогодні коштує близько $50 млрд, тож сумарна вартість - близько $1 трлн.

Угоди прив'язують деякі з найбільших технокомпаній світу до здатності OpenAI стати прибутковою і виконати всі великі фінансові зобов'язання.

"OpenAI зараз не в тій позиції, щоб брати на себе такі зобов'язання", - каже аналітик DA Davidson Гіл Лурія, додавши, що компанія може втратити близько $10 млрд цього року.

"Частина кремнієводолинного "fake it till you make it" - змусити інших поставити на кін. Тепер багато великих компаній мають значну ставку на OpenAI", - додав він.

OpenAI стрімко витрачає кошти на інфраструктуру, чіпи та таланти, не маючи капіталу, достатнього для фінансування цих амбітних планів.

Угоди також містять "кругові" схеми між найдорожчим стартапом світу та його партнерами, а фінансові умови залишаються складними і в більшості випадків ще не узгоджені.

Нагадаємо:

AMD постачатиме ШІ-чіпи для OpenAI за багаторічною угодою, що забезпечить десятки мільярдів доларів річного доходу та дасть творцеві ChatGPT опціон на купівлю до приблизно 10% акцій виробника чіпів.