Нацполіція розслідує ймовірне завищення цін на ліки у фармсекторі

Національна поліція України проводить розслідування за фактом можливого порушення законодавства, пов'язаного із прихованими механізмами розрахунків у сфері постачання лікарських засобів.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит журналіста ЕП.

За попередніми даними, йдеться про завищення вартості медичних препаратів та непрозоре ціноутворення, що може свідчити про порушення постанови Кабінету міністрів України № 168.

19 травня 2025 року інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом.

Досудове розслідування триває. Згідно з українським кримінальним процесуальним законодавством, результати розслідування будуть надані після завершення досудового етапу.

Водночас, через вимоги конфіденційності, більш детальна інформація на цей момент не надається, оскільки за розголошення даних досудового розслідування передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше, двоє співрозмовників ЕП на фармринку та джерело у владі підтвердили існування "сірих" маркетингових договорів після 1 березня.

За словами джерела, спецслужби підготували Зеленському довідку, що маркетингові послуги платяться "в сіру". Це питання також порушувала Верещук на зустрічах з виробниками та аптеками.

ЕП зверталася до МОЗ, РНБО та МВС із запитанням, чи фіксували вони з 1 березня факти порушення заборони "маркетингу". Усі відповіли, що контроль або притягнення до відповідальності за такі порушення не входить до їх компетенції.

Детальніше читайте у тексті: Фармацевтичний ринок у турбулентності: чому уряд не може приборкати ні аптеки, ні виробників

Нагадаємо:

У лютому президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Так, з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

Рішення про регулювання націнок на ліки в роздрібній мережі не призвело до закриття аптек, вважає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко