Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину – Схеми

Норвезька компанія-виробник автомобільних запчастин Kongsberg Automotive протягом 2022-2024 років продала підсанкційних деталей для вантажівок на 2,7 мільйона євро турецькій компанії Hidirusta Otomotiv, яка, попри експортні обмеження Євросоюзу, перепродала їх до Росії фірмам, повʼязаним з оборонним комплексом.

Про це йдеться у спільному розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) та норвезького суспільного мовника NRK.

За інформацією журналістів, отриманою від джерел з доступом до даних митниці РФ, із липня 2022 року по квітень 2024 року Hidirusta Otomotiv здійснила понад сто поставок підсанкційних деталей виробництва Kongsberg Automotive до Росії. До 2022 року ця турецька компанія взагалі не торгувала з Росією, а після початку повномасштабної війни основним ринком збуту Hidirusta Otomotiv стала Росія.

Російські компанії, які купували норвезькі деталі для вантажівок в турецької Hidirusta Otomotiv, своєю чергою пов’язані з оборонним сектором РФ.

Зокрема, «А.П.Р.». Ця компанія постачала автозапчастини «Оренбургагроснабтехсервису», що має бізнес-зв’язки з «Кіровським заводом», який перебуває під санкціями США з 2023 року. Одне з дочірніх підприємств цього заводу – «Универсалмаш» – виробляє гусеничне шасі для російської техніки, яку використовують у війні проти України.

Ще один імпортер Hidirusta Otomotiv – «Грузавтозапчасть-36». Ця фірма співпрацює з компанією «Балтийский Лизинг», яка постачала техніку для російських військових полігонів.

Після початку повномасштабної війни Росія почала активніше використовувати цивільні вантажівки для транспортування військової техніки та особового складу. Ці автівки також можуть застосовувати й для запуску ударних безпілотників на кшталт Shahed-136, якими Росія завдає ударів по Україні.

У компанії Kongsberg Automotive на звернення журналістів повідомили, що зупинили всі прямі поставки до Росії ще у 2022 році, однак не контролюють подальший перепродаж своїх запчастин після реалізації. Втім, у Kongsberg Automotive визнали, що мали краще перевірити Hidirusta Otomotiv перед веденням з нею бізнесу, та запевнили, що не знали про перепродаж цією компанією своїх товарів до Росії. У відповідь на знахідки журналістів Kongsberg Automotive розірвала співпрацю з Hidirusta Otomotiv та запровадила нові, посилені заходи перевірки своїх клієнтів.

Турецька Hidirusta Otomotiv та її російські клієнти «А.П.Р.» та «Грузавтозапчасть-36» на запити журналістів не відповіли.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Схемам» та NRK зазначив, що подібні випадки обходу заборон через Туреччину «підривають ефективність санкційної політики Європейського союзу».