Норвежские запчасти для грузовиков попадают в Россию через Турцию - Схемы

Норвежская компания-производитель автомобильных запчастей Kongsberg Automotive в течение 2022-2024 годов продала подсанкционных деталей для грузовиков на 2,7 миллиона евро турецкой компании Hidirusta Otomotiv, которая, несмотря на экспортные ограничения Евросоюза, перепродала их в Россию фирмам, связанным с оборонным комплексом.

Об этом говорится в совместном расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода) и норвежского общественного вещателя NRK.

По информации журналистов, полученной от источников с доступом к данным таможни РФ, с июля 2022 года по апрель 2024 года Hidirusta Otomotiv осуществила более ста поставок подсанкционных деталей производства Kongsberg Automotive в Россию. До 2022 года эта турецкая компания вообще не торговала с Россией, а после начала полномасштабной войны основным рынком сбыта Hidirusta Otomotiv стала Россия.

Российские компании, которые покупали норвежские детали для грузовиков у турецкой Hidirusta Otomotiv, в свою очередь связаны с оборонным сектором РФ.

В частности, "А.П.Р.". Эта компания поставляла автозапчасти "Оренбургагроснабтехсервису", имеющему бизнес-связи с "Кировским заводом", который находится под санкциями США с 2023 года. Одно из дочерних предприятий этого завода - "Универсалмаш" - производит гусеничное шасси для российской техники, используемой в войне против Украины.

Еще один импортер Hidirusta Otomotiv - "Грузавтозапчасть-36". Эта фирма сотрудничает с компанией "Балтийский Лизинг", которая поставляла технику для российских военных полигонов.

После начала полномасштабной войны Россия начала активнее использовать гражданские грузовики для транспортировки военной техники и личного состава. Эти машины также могут применять и для запуска ударных беспилотников вроде Shahed-136, которыми Россия наносит удары по Украине.

В компании Kongsberg Automotive на обращение журналистов сообщили, что остановили все прямые поставки в Россию еще в 2022 году, однако не контролируют дальнейшую перепродажу своих запчастей после реализации. Впрочем, в Kongsberg Automotive признали, что должны были лучше проверить Hidirusta Otomotiv перед ведением с ней бизнеса, и заверили, что не знали о перепродаже этой компанией своих товаров в Россию. В ответ на находки журналистов Kongsberg Automotive разорвала сотрудничество с Hidirusta Otomotiv и ввела новые, усиленные меры проверки своих клиентов.

Турецкая Hidirusta Otomotiv и ее российские клиенты "А.П.Р." и "Грузавтозапчасть-36" на запросы журналистов не ответили.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Схемам" и NRK отметил, что подобные случаи обхода запретов через Турцию "подрывают эффективность санкционной политики Европейского союза".