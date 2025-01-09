Держкіно у 2024 році виділило на створення фільмів 520 мільйонів: пʼятірка найдорожчих

Державне агентство України з питань кіно з вересня по грудень 2024 року оприлюднило в системі "Прозорро" угоди про створення фільмів на загальну суму 518,8 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші".

Минулого разу держпідтримку виділяли восени 2022 року на рівні майже 200 млн грн.

Як пише видання, найбільшу суму отримало ТОВ "Анімаград" на повнометражний анімаційний фільм "Наша файта" – 30 млн грн.

Режисером цього комедійного мультфільму є Костянтин Федоров, а сценаристами – Михайло Карпенко, Іван Бонь і Павло Мандзич. Креативним продюсером проєкту є Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі", "Люксембург, Люксембург").

За сюжетом 30-річний заправник Сергій після випадкової смерті отримує від небес другий шанс але щоб його реалізувати і повернутись до життя, йому треба знайти людину, яка його щиро любить і якій він дійсно потрібен.

ТОВ "Ода Фільм" Олександра Галицького отримало майже 25 млн грн на ігровий фільм "Лютий привіт".

У заявці на пітчинг було сказано, що це "історія про героїчний вчинок звичайного айтішника, який положив цілий взвод орків та на війні зустрів своє кохання". Режисером є Максим Литвинов, а сценаристкою – Ганна Галицька.

ТОВ "Український продюсерський хаб" заплатять 24 млн грн за ігрову історичну драму "Будинок з химерами".

Дія відбуватиметься у 1900-тих роках, в епоху нової забудови Києва. У місті зводяться кілька споруд за проектами Владислава Городецького, але архітектора переслідують нічні кошмари. Режисером є Денис Тарасов, а сценаристом – Олесь Ільченко.

ТОВ "Ганзафільм" Юлії Кравченко дадуть 23,9 млн грн на ігрову історичну драму "Чому я вбив Бандеру". Режисером стрічки є Тарас Рибальченко, а сценаристами – Тарас Боровок і Дмитро Наумов.

ТОВ "ЕФ Філмз" отримає 23,7 млн грн на воєнно-патріотичну шпигунську драму "Спецоперація Синиця: право вибору". Режисером є Ахтем Сеітаблаєв, відомий за своїми стрічками "Хайтарма", "Кіборги", "Захар Беркут", "Мирний-21", а сценаристом – Андрій Сливка.

Фільм буде про оперативного співробітника ГУР МО України, який разом із колегами проводить ряд блискучих спецоперацій у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з них "Синиця", під час якої російський пілот вертольоту Мі-8 Максим переходить на український бік разом із гвинтокрилом у рамках програми "Хочу жити".

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Нагадаємо:

Із липня 2024 року обов’язки голови Держкіно тимчасово виконує Юлія Шевчук. Тоді уряд звільнив з посади голови Марину Кудерчук, яку критикувала кіноспільнота. Шевчук була першою заступницею голови Держкіно із серпня 2020 року. А до того Шевчук очолювала юридичний відділ відомства та виконувала обов’язки голови до призначення Кудерчук.