На Закарпатті зійшли з рейок три пасажирські вагони
На Закарпатті відбулося сходження трьох вагонів пасажирського поїзда №39/40 Запоріжжя — Солотвино.
Про це у Telegram повідомила "Укрзалізниця".
Постраждалих серед пасажирів та поїзної бригади немає, зазначено у повідомленні.
"Причини сходження встановлюватиме спеціальна комісія, але попередня версія — "викид" рейки через аномальну спеку", – зазначила УЗ.
УЗ вибачилася перед пасажирам за вимушену затримку, і повідомила, що працює над подальшою логістикою в регіоні та оцінюємо строки відновлювальних робіт.
"Приміський поїзд №6581 сполученням Королево – Батьово буде обмежено до станції Виноградів, а пасажирів рейсу №84 Солотвино — Київ ми попросимо дочекатись сповіщення про об'їзний маршрут", – зазначалося у повідомленні.
Згодом УЗ повідомила, що три вагони з пасажирами вже вирушили до кінцевої станції Солотвино.
Рейс №84 з Солотвина до столиці вирушить за графіком у складі тих же трьох вагонів із подальшою пересадкою та об'їздом ділянки, де триває відновлення.