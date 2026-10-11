Засновник броварні "Ципа" стверджує, що невідомі підпалили його ресторан

У Рахівському районі Закарпатської області згорів ресторан "Бокораш". Власник, Олександр Шаталов, стверджує, що це був підпал.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Бокораш" підпалили. Вчора вдалось відновити матеріали камер спостереження і на них ми побачили в який час, на якому транспорті приїхали виконавці та як саме відбувся підпал. Відкрито кримінальне провадження", – написав Шаталов.

Олександр Шаталов також відомий як засновник броварні "Ципа".

"Для суспільства проблема коли чиновники та бандити діють разом і виступають замовниками таких злочинів", – додав у своєму дописі Шаталов.

Коментарів ситуації від правоохоронців наразі не було.