Засновник броварні "Ципа" стверджує, що невідомі підпалили його ресторан
Олександр Шаталов
У Рахівському районі Закарпатської області згорів ресторан "Бокораш". Власник, Олександр Шаталов, стверджує, що це був підпал.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Бокораш" підпалили. Вчора вдалось відновити матеріали камер спостереження і на них ми побачили в який час, на якому транспорті приїхали виконавці та як саме відбувся підпал. Відкрито кримінальне провадження", – написав Шаталов.
Олександр Шаталов також відомий як засновник броварні "Ципа".
"Для суспільства проблема коли чиновники та бандити діють разом і виступають замовниками таких злочинів", – додав у своєму дописі Шаталов.
Коментарів ситуації від правоохоронців наразі не було.