На одній з ділянок у Криму рух електричок зупинився на 14 годин

У анексованому Криму, який перебуває під постійними атаками БпЛА, на 14 годин призупинили рух електричок на ділянці "Владиславівка – Петрове".

Про це пише "Крим. Реалії".

"Рух приміських поїздів на ділянці Владиславівка – Петрове тимчасово призупинено", – повідомила російська "Південна приміська пасажирська компанія".

За даними компанії, рух приміських поїздів на ділянці відновили через 14 годин.

Причини інциденту не повідомляються. Втім, півострів перебуває під постійними атаками БПЛА з боку Сил оборони України. Через це частково відсутні електрика, бензин і зв'язок, зазначає сайт.

Крім того, "Крим. Реалії" зазначає, що у зв'язку з нестабільною роботою зв'язку та інтернету на території півострова, оплата безготівковим розрахунком при покупці квитків всередині поїзда у пересувних квиткових касирів може бути неможливою, оплачувати проїзд потрібно готівкою.

Нагадаємо:

Річна інфляція в окупованому Криму в липні значно перевищила загальноросійську: на півосторві вона досягла 15,79%, у Севастополі – 14,74%, тоді як у середньому у Росії становила 5,98%.

У червні відбулося масове скасування бронювань через відмову від відпочинку в Криму – російські турфірми зафіксували 30 тисяч скасованих турів і повернули клієнтам близько 1,5 мільярда рублів.

У тимчасово окупованому Севастополі знову продаватимуть паливо за QR-кодами – система діятиме, "допоки запаси не дозволять продавати паливо без обмежень".