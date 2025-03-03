На комбінаті "Каметсталь" стався збій під час техпроцесу: які наслідки – "Метінвест"

На комбінаті "Каметсталь" У Кам'янському на Дніпропетровщині відбувся збій під час технологічного процесу.

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

"2 березня на території комбінату "Каметсталь" на дільниці ПВП стався збій при виконанні технологічного процесу, внаслідок якого відбулась розгерметизація бункеру зберігання ПВП №2. В результаті чого пошкоджено обшивку будівлі та металоконструкцію бункеру", – йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, постраждалих внаслідок інциденту немає, ведуться відновлювані роботи. Причини інциденту в даний момент досліджуються.

Підприємство продовжує роботу в штатному режимі.

Нагадаємо:

"Метінвест" Ріната Ахметова у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів майже 5,7 мільярдів.