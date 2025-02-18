"Метінвест" інвестує в криворізькі ГЗК майже 6 мільярдів

"Метінвест" Ріната Ахметова у 2025 році інвестує у розвиток криворізьких гірничо-збагачувальних комбінатів майже 5,7 мільярдів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Понад 1 млрд грн скерують на капітальні ремонти обладнання та споруд комбінатів. Це забезпечить стабільність виробничих процесів, роботи транспорту та ключового обладнання. Кошти заплановані й на капітальні ремонти обладнання гірничотранспортних, переробних комплексів, енергетичного обладнання.

Водночас на Північному та Центральному ГЗК планується будівництво газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 20 МВт і сонячної генерації потужністю 23 МВт. На ці проєкти сумарно буде спрямовано 1,3 млрд грн.

Окрім того, у 2025 році починається активна фаза реалізації стратегічного проєкту "Згущення відходів збагачення на ПівнГЗК". Цей проєкт направлений на забезпечення транспортування згущених хвостів збагачення на більш високі відмітки хвостосховища після 2026 року. Додатково він дозволить зменшити енергозатрати. На це компанія планує витратити у 2025 році 1,4 млрд грн.

Також 70 млн грн буде скеровано на капітальні ремонти побутових приміщень в адміністративно-побутових комплексах структурних підрозділів комбінатів.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року виробництво вугільного концентрату "Метінвестом" зменшилося на 22% у порівнянні з 2023 роком, - до 4,2 млн тонн.