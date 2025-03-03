На Буковині має з'явитись індустріальний парк з агропереробки

На Буковині у Дністровському районі планують створити індустріальний парк з агропереробки.

Про це повідомляє Чернівецька ОВА.

Зазначається, що основним в діяльності індустріального парку буде підприємство з переробки олійних культур. Фахівці вже розробили його концепцію.

Продукцію планують експортувати в краі‌ни ЄС: олію для підприємств з виробництва біодизеля, шрот – на корма для тварин.

Також, за інформацією ОВА, в індустріальному парку передбачається:

- виробництво кукурудзяного борошна потужністю 100 тонн на добу;

- переробка пшениці потужністю 30 тонн на добу для виготовлення пшеничного борошна;

- елеватор потужністю 20 тис. тонн одночасного зберігання, для забезпечення зберігання сировини для власних виробництв;

- біоТЕС - енергетичне забезпечення об’єктів планується через екологічну біо-ТЕС, яка працюватиме на виробничих відходах, знижуючи вуглецевий слід та операційні витрати.

У планах – створення логістичної інфраструктури та складських приміщень.





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