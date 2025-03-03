На Буковині має з'явитись індустріальний парк з агропереробки
Чернівецька ОВА
На Буковині у Дністровському районі планують створити індустріальний парк з агропереробки.
Про це повідомляє Чернівецька ОВА.
Зазначається, що основним в діяльності індустріального парку буде підприємство з переробки олійних культур. Фахівці вже розробили його концепцію.
Продукцію планують експортувати в краіни ЄС: олію для підприємств з виробництва біодизеля, шрот – на корма для тварин.
Також, за інформацією ОВА, в індустріальному парку передбачається:
- виробництво кукурудзяного борошна потужністю 100 тонн на добу;
- переробка пшениці потужністю 30 тонн на добу для виготовлення пшеничного борошна;
- елеватор потужністю 20 тис. тонн одночасного зберігання, для забезпечення зберігання сировини для власних виробництв;
- біоТЕС - енергетичне забезпечення об’єктів планується через екологічну біо-ТЕС, яка працюватиме на виробничих відходах, знижуючи вуглецевий слід та операційні витрати.
У планах – створення логістичної інфраструктури та складських приміщень.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів 21 лютого ухвалив рішення про виключення чотирьох індустріальних парків із реєстру –"Перший еко-індустріальний парк", "СІГМА Парк Яричів",Rivne industrial park, "Малин-Захід".