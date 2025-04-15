Мита Трампа паралізували ринок діамантів: потік через Антверпен обвалився на 85%

Світовий ринок діамантів, оцінений у 82 млрд дол, практично зупинився після введення мит США.

Про це повідомляє Financial Times.

Постачання через Антверпен, один з головних алмазних хабів, скоротилися на 85%,

У березні адміністрація Дональда Трампа ввела базове мито 10% на імпорт діамантів. Хоча додаткові обмеження поки що відкладені на 90 днів, вже чинний тариф завдав серйозного удару по галузі.

"Мито на діаманти – це нелогічне рішення. За наслідками воно співставне з пандемією", – заявила гендиректорка Антверпенського алмазного центру Карен Рентмістерс.

Через нові правила в зоні ризику опинилася індійська індустрія полірування діамантів, яка обробляє понад 90% усіх каменів у світі. Якщо США введуть 27% мито на індійські вироби, втрати можуть обчислюватися мільярдами доларів.

У США з усього ланцюга присутній тільки етап сертифікації. Найбільша профільна установа – GIA – уже шукає шляхи розширення своїх послуг за кордоном, зокрема в Дубаї та Гонконгу.

Найбільший продавець ювелірних виробів з діамантами – Signet Jewelers – попередив постачальників, що не покриватиме витрати, пов’язані з новими митами. У квітні-травні компанія намагатиметься максимально швидко завершити доставку замовлень до США.

Нагадаємо:

Після того як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, Пекін призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів.