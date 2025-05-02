Міністерство довкілля перевірить власників "сплячих" ліцензій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів сформувало перелік виданих ліцензій, видобуток по яких не розпочався протягом останніх 10 років, і чекає на відновлення дозволу на здійснення перевірок.

Про це заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, передає "Укрінформ".

"Спільно з Держгеонадра і Держгеоконтролем ми провели аналіз і оцінку всіх виданих ліцензій і робіт, які ведуться по них. У нас вже сформовані списки тих, де за останні 10 років так і не почалися роботи або видобуто менше 1%. Це і по твердих, і по нафтогазових копалинах», – цитує її агентство.

За словами Гринчук, питання "сплячих" ліцензій є величезною проблемою розвитку галузі. Адже через них немає можливості використовувати потенціал родовищ. І зараз ведеться робота над тим, щоб повернути планові перевірки підприємств і почати ефективно боротися з цим.

Міністерство також ініціює проведення позапланових перевірок власників спецдозволів, щоб приймати відповідні рішення щодо продовження чи анулювання ліцензій згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо:

Україна та Сполучені Штати Америки підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України до Фонду буде здійснено за рахунок частини доходів від нових ліцензій на видобуток. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження до нього не включаються.

Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня. Текст основної угоди, яку має ратифікувати Рада, вже опубліковано.

Подальші ж "технічні" угоди будуть підписані безпосередньо між українською Агенцією з питань державно-приватного партнерства та американською державною компанією DFC і не потребуватимуть ратифікації.