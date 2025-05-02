Министерство окружающей среды проверит владельцев "спящих" лицензий

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сформировало перечень выданных лицензий, добыча по которым не началась в течение последних 10 лет, и ждет восстановления разрешения на осуществление проверок.

Об этом заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, передает "Укринформ".

"Совместно с Госгеонедра и Госгеоконтролем мы провели анализ и оценку всех выданных лицензий и работ, которые ведутся по ним. У нас уже сформированы списки тех, где за последние 10 лет так и не начались работы или добыто менее 1%. Это и по твердым, и по нефтегазовым ископаемым", - цитирует ее агентство.

По словам Гринчук, вопрос "спящих" лицензий является огромной проблемой развития отрасли. Ведь из-за них нет возможности использовать потенциал месторождений. И сейчас ведется работа над тем, чтобы вернуть плановые проверки предприятий и начать эффективно бороться с этим.

Министерство также инициирует проведение внеплановых проверок владельцев спецразрешений, чтобы принимать соответствующие решения о продлении или аннулировании лицензий согласно действующему законодательству.

Напомним:

Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Вклад Украины в Фонд будет осуществлен за счет части доходов от новых лицензий на добычу. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления в него не включаются.

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что Верховная Рада ратифицирует подписанное с США соглашение о недрах до 8 мая. Текст основного соглашения, которое должна ратифицировать Рада, уже опубликован.

Дальнейшие же "технические" соглашения будут подписаны непосредственно между украинским Агентством по вопросам государственно-частного партнерства и американской государственной компанией DFC и не потребуют ратификации.