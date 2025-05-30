Мінагрополітики збільшив держзамовлення на бакалаврів та магістрів на 10%
Міністерство аграрної політики та продовольства збільшує державне замовлення на підготовку бакалаврів і магістрів аграрного профілю на 10,2% у 2025 році.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зокрема, кількість бюджетних місць для здобуття ступеня бакалавра у галузі аграрних наук зросте на 150 і сягне 5 300 місць.
Найбільше збільшення передбачено за спеціальностями:
– "Агрономія" – на 90 місць (до 2 200 загалом),
– "Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250),
– "Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500),
– "Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).
Крім того, для підготовки магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра державне замовлення збільшиться на 440 місць – до 2 394 загалом.
Зростання охоплює ключові спеціальності:
– "Агроінженерія" – на 155 місць (до 715);
– "Тваринництво" – на 115 (до 335);
– "Агрономія" – на 100 (до 900);
– "Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125);
– "Лісове господарство" – на 15 (до 225);
– "Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).
"Окрему увагу у 2025 році приділяємо ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925", – йдеться в повідомленні.
Також державне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році залишається стабільно високим, зазначають в Мінагро. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж у 2024 році.
"Разом — це 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв", – додали у відомстві.
Нагадаємо:
Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.