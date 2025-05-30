Мінагрополітики збільшив держзамовлення на бакалаврів та магістрів на 10%

Міністерство аграрної політики та продовольства збільшує державне замовлення на підготовку бакалаврів і магістрів аграрного профілю на 10,2% у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, кількість бюджетних місць для здобуття ступеня бакалавра у галузі аграрних наук зросте на 150 і сягне 5 300 місць.

Найбільше збільшення передбачено за спеціальностями:

– "Агрономія" – на 90 місць (до 2 200 загалом),

– "Водні біоресурси та аквакультура" – на 60 місць (до 250),

– "Агроінженерія" – на 40 місць (до 1 500),

– "Садово-паркове господарство" – на 20 місць (до 250).

Крім того, для підготовки магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра державне замовлення збільшиться на 440 місць – до 2 394 загалом.

Зростання охоплює ключові спеціальності:

– "Агроінженерія" – на 155 місць (до 715);

– "Тваринництво" – на 115 (до 335);

– "Агрономія" – на 100 (до 900);

– "Водні біоресурси та аквакультура" – на 45 (до 125);

– "Лісове господарство" – на 15 (до 225);

– "Садово-паркове господарство" – на 13 місць (до 87).

"Окрему увагу у 2025 році приділяємо ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925", – йдеться в повідомленні.

Також державне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році залишається стабільно високим, зазначають в Мінагро. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж у 2024 році.

"Разом — це 13 889 бюджетних місць для майбутніх аграріїв", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабного післявоєнного відновлення.