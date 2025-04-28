МХП Косюка придбав 91,77% акцій іспанського виробника м'яса Grupo Uvesa

Агрохолдинг МХП Юрія Косюка завершив період приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами одного з найбільших виробників м'яса птиці в Іспанії Grupo UVESA.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Після підписання SPA 20 березня 2025 року з акціонерами, що представляють 41% статутного капіталу UVESA, МХП уклала додаткові угоди про приєднання з іншими акціонерами, що дозволило придбати МХП 91,77% статутного капіталу UVESA", – йдеться в повідомленні.

Таким чином МХП отримав абсолютну більшість у статутному капіталі UVESA після завершення угоди. Транзакція завершиться після задоволення раніше оголошених умов, зокрема отримання дозволів на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії.

Компанія повідомляє, що умови договору залишаються незмінними, включаючи фіксовану ціну придбання у розмірі 225 євро за акцію та додаткову умовну винагороду до 21,43 євро за акцію. Розрахунок пройде грошовими коштами під час закриття угоди та забезпечений банківською гарантією на першу вимогу.

Нагадаємо:

У березні компанія МХП підписала угоду про купівлю-продаж акцій з акціонерами, які представляють понад 41% акціонерного капіталу однієї з провідних іспанських компаній UVESA.