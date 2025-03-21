МХП Косюка купує частку іспанської компанії

"МХП", українська компанія у сфері харчових і агротехнологій, підписала угоду про купівлю-продаж акцій з акціонерами, які представляють понад 41% акціонерного капіталу однієї з провідних іспанських компаній UVESA.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"MХП" придбає акції за фіксованою ціною 225 євро за акцію з додатковою умовною винагородою до 21,43 євро за акцію за дотримання певних умов після закриття.

Згідно домовленності, "МХП" розрахується за покупку готівкою при закритті угоди. Завершення угоди залежить від схвалення регулюючих органів, включаючи дозволи щодо контролю над злиттями, а також дозволи Європейської комісії на іноземні субсидії.

"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Власник – Юрій Косюк, загальна кількість працівників – 36 тис.

UVESA – один з лідерів на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва м'яса птиці.

Нагадаємо:

Харчовий та агротехнічний холдинг МХП , найбільший в Україні виробник курятини, у першому кварталі 2024 року одержав $16 млн чистого прибутку, що більше ніж утричі поступається результату першого кварталу 2023 року ($49 млн).