МХП Косюка приобрел 91,77% акций испанского производителя мяса Grupo Uvesa
Агрохолдинг МХП Юрия Косюка завершил период присоединения в рамках Договора купли-продажи акций (SPA) с акционерами одного из крупнейших производителей мяса птицы в Испании Grupo UVESA.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"После подписания SPA 20 марта 2025 года с акционерами, представляющими 41% уставного капитала UVESA, МХП заключила дополнительные соглашения о присоединении с другими акционерами, что позволило приобрести МХП91,77% уставного капитала UVESA", - говорится в сообщении.
Таким образом МХП получил абсолютное большинство в уставном капитале UVESA после завершения сделки. Транзакция завершится после удовлетворения ранее объявленных условий, в частности получения разрешений на концентрацию и согласования по иностранным субсидиям со стороны Еврокомиссии.
Компания сообщает, что условия договора остаются неизменными, включая фиксированную цену приобретения в размере 225 евро за акцию и дополнительное условное вознаграждение до 21,43 евро за акцию. Расчет пройдет денежными средствами при закрытии сделки и обеспечен банковской гарантией по первому требованию.
Напомним:
В марте компания МХП подписала соглашение о купле-продаже акций с акционерами, которые представляют более 41% акционерного капитала одной из ведущих испанских компаний UVESA.