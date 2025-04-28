МХП Косюка приобрел 91,77% акций испанского производителя мяса Grupo Uvesa

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка завершил период присоединения в рамках Договора купли-продажи акций (SPA) с акционерами одного из крупнейших производителей мяса птицы в Испании Grupo UVESA.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"После подписания SPA 20 марта 2025 года с акционерами, представляющими 41% уставного капитала UVESA, МХП заключила дополнительные соглашения о присоединении с другими акционерами, что позволило приобрести МХП91,77% уставного капитала UVESA", - говорится в сообщении.

Таким образом МХП получил абсолютное большинство в уставном капитале UVESA после завершения сделки. Транзакция завершится после удовлетворения ранее объявленных условий, в частности получения разрешений на концентрацию и согласования по иностранным субсидиям со стороны Еврокомиссии.

Компания сообщает, что условия договора остаются неизменными, включая фиксированную цену приобретения в размере 225 евро за акцию и дополнительное условное вознаграждение до 21,43 евро за акцию. Расчет пройдет денежными средствами при закрытии сделки и обеспечен банковской гарантией по первому требованию.

Напомним:

В марте компания МХП подписала соглашение о купле-продаже акций с акционерами, которые представляют более 41% акционерного капитала одной из ведущих испанских компаний UVESA.