МХП приобрела испанскую компанию-производителя птицы и свинины

Компания МХП закрыла сделку по приобретению более 92% уставного капитала компании Grupo UVESA, которая производит мясо птицы и свинины в Испании.

Об этом говорится в сообщении на сайте МХП.

Grupo UVESA - один из лидеров сферы производства мяса птицы и свинины в Испании с вертикально интегрированной структурой, говорится в сообщении.

"Закрытие сделки стало возможным после завершения периода присоединения к Договору купли-продажи акций (SPA), подписанного в марте 2025 года, а также после получения всех необходимых разрешений регуляторных органов", - отмечает пресс-служба МХП.

В частности, МХП получила одобрение от антимонопольных органов Украины, Испании, Саудовской Аравии, Сербии, Черногории, Косово, а также разрешение на концентрацию и согласование относительно иностранных субсидий со стороны Европейской комиссии.

"После этого сделка была официально завершена. Компания стала обладательницей более 92% акций UVESA, осуществив расчеты со всеми продавцами. Отныне МХП контролирует основные процессы и операционную деятельность компании", - говорится в сообщении.

Как отметил Юрий Косюк, основатель и CEO МХП, компания переходит к этапу интеграции UVESA и будет масштабировать бизнес, внедрять инновации, повышать операционную эффективность и выходя на новые рынки.

Компании также будут исследовать новые возможности для экспорта и расширения своего присутствия на рынках Европы и Ближнего Востока.

Напомним:

Ранее сообщалось, что агрохолдинг МХП Юрия Косюка завершил период присоединения в рамках Договора купли-продажи акций (SPA) с акционерами одного из крупнейших производителей мяса птицы в Испании Grupo UVESA.

Компания сообщила, что условия договора остаются неизменными, включая фиксированную цену приобретения в размере 225 евро за акцию и дополнительное условное вознаграждение до 21,43 евро за акцию. Расчет пройдет денежными средствами при закрытии сделки и обеспечен банковской гарантией по первому требованию.

В марте компания МХП подписала соглашение о купле-продаже акций с акционерами, которые представляют более 41% акционерного капитала одной из ведущих испанских компаний UVESA.