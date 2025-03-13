Розкрадання на укриттях: менеджерам BetonEnergo та чиновнику повідомили про підозри

Детективи БЕБ повідомили про підозру п'ятьом підозрюваним у привласненні понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів для закладів освіти на Київщині.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та Нацполіції.

Гроші виділялися в межах держпрограми щодо забезпечення закладів освіти укриттями цивільного захисту.

Слідство встановило, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних укриттів службові особи приватної компанії, що займаються їх виготовленням, у змові з посадовими особами органів місцевого самоврядування, поставили та змонтували захисні споруди, які не відповідають будівельним нормам.

Як повідомили ЕП джерела в правоохоронних органах, йдеться про компанію BetonEnergo (ТОВ "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції"), виробника залізобетонних виробів і конструкцій.

Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. Також у тендерній пропозиції службові особи надавали сертифікати, які не відповідають державним стандартам.

Наразі співробітники Бюро повідомили про підозру організатору злочинної групи та двом виконавцям схеми за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), пособнику за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 ККУ та посадовцю управління освіти однієї з міських рад за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо взяття їх під варту.

Нагадаємо:

Восени 2024 був оприлюднений відкритий лист президенту Володимиру Зеленському від виробника фортифікацій, залізобетонних конструкцій для будівництва і захисту енергетики та укриттів компанії BetonEnergo (ТОВ "ЗЗВ "ДЕК") щодо тиску БЕБ на компанію.