McDonald's відкрив ресторан у Ковелі – на трасі, що веде до польського кордону

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття першого ресторану у Ковелі, на міжнародній трасі М07 "Київ-Ковель-Ягодин".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це 19-й новий заклад мережі, відкритий в країні з початку повномасштабного вторгнення, та 107-й, що працює в Україні загалом (ще 15 ресторанів тимчасово зачинені з вимог безпеки).

Площа нового ресторану сягає 469 кв.м, зал розрахований на 128 місць, а тераса – на 126 місць.

Ресторан працюватиме з 7:00 до 23:00: доступні швидке та безконтактне замовлення на терміналах самообслуговування та замовлення на касі у працівників закладу.

Заклад знаходиться за адресою вул. Варшавська, 50-Б, за 70 км до польського кордону на міжнародному автошляху М07.

"Для автомобілістів із 5:00 до 23:30 відкриті дві лінії "МакДрайву", де також облаштовані додаткові паркомісця для зручного очікування замовлень. На території ресторану також є велопарковка", - йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що у новому ресторані в Ковелі створено 70 робочих місць.